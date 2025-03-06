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  4. Finale sayılı günler kaldı! Sandık Kokusu'nun yıldızı Meriç Aral diziden ayrıldı! Sebebi bakın neymiş

Finale sayılı günler kaldı! Sandık Kokusu'nun yıldızı Meriç Aral diziden ayrıldı! Sebebi bakın neymiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 08:34
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Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizisi Sandık Kokusu için finale sayılı günler kaldı. Dizide Irmak karakterine hayat veren başrollerden biri olan Meriç Aral 48. bölümde projeye veda etti. Ünlü ismin diziden ayrılış sebebi de ortaya çıktı.

Finale sayılı günler kaldı! Sandık Kokusu'nun yıldızı Meriç Aral diziden ayrıldı! Sebebi bakın neymiş

Show Tv ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizi Sandık Kokusu 50. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Dizinin son bölümünde finale sayılı günler kala beklenmedik bir veda yaşandı. Sandık Kokusu'nun başrollerinden biri olan Meriç Aral diziye erken veda etti.

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Meriç Aral'ın erken vedasının sebebi de ortaya çıktı. Eylül 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturan Meriç Aral'ın hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı.

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Daha önce 3 kez nikahlarını erteleyen ünlü çift, Etiler'de bir mekanda evlenmişti.

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Gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin sandık kokusu
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