Fuhuşa teşvik suçlamasıyla tutuklandı! Cihan Şensözlü'nün aylık geliri ortaya çıktı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Fuhuşa teşvik veya aracılık" suçlamasıyla tutuklanan "Cihanna" lakaplı fenomen Cihan Şensözlü savcılıkta verdiği ifadeyle gündeme geldi. Şensözlü'nün aylık geliri ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Fuhşa teşvik veya aracılık" etme suçundan 21 Aralık günü tutuklanan 'Cihanna' lakaplı fenomen Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Lüks yaşantısı ve yurtdışı tatilleriyle dikkat çeken Şensözlü, "Ben hiçbir zaman yurt dışına belirli bir toplulukla yani tanınmış kadın ünlülerle bir parti organizasyonu ve bir amaç için yurt dışına gitmedim. Çoğunlukla kendi yakın evli arkadaşlarımla eşleriyle beraber yurt dışı seyahatlerini ya da tek başıma gittim. Türkiye içi olduğunda daha çok davetler üzerine bu yerlere gidiyorum" dedi.

AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Cihanna olarak bilinen Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü aylık gelirinin de 120 bin TL olduğunu açıkladı.

Şensözlü, köşe yazarı olması sebebiyle birçok isimden dolayı davet, mekan açılışı ve otel açılışlarına katıldığını, ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya ve mücevherat alarak başka bir erkekle tanışmasına aracılık etmediğini iddia etti.

