Funda Arar imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı

Müzik kariyerine 2000 yılında çıkardığı Sevgilerde albümüyle adım atan Funda Arar, yeni şarkısı 'Unutulmuyor' için imaj değişikliğine gitti.

Ünlü şarkıcının uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Unutulmuyor' da yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Funda Arar, saçlarını kestirip sarıya boyattı. Arar, yeni imajıyla resmen bambaşka birine dönüştü. Ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

Funda Arar için sosyal medyada; 'harika olmuş', 'çok güzel', 'çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.