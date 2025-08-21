MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Funda Arar imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı

Funda Arar'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Unutulmuyor' yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak. Şarkı için imaj değiştiren Arar'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Funda Arar imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı
Öznur Yaslı İkier

Müzik kariyerine 2000 yılında çıkardığı Sevgilerde albümüyle adım atan Funda Arar, yeni şarkısı 'Unutulmuyor' için imaj değişikliğine gitti.

Ünlü şarkıcının uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Unutulmuyor' da yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Funda Arar imaj tazeledi! Görenler çok şaşırdı 1

Funda Arar, saçlarını kestirip sarıya boyattı. Arar, yeni imajıyla resmen bambaşka birine dönüştü. Ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

Funda Arar için sosyal medyada; 'harika olmuş', 'çok güzel', 'çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı! Yeni bir isim daha katıldıKızılcık Şerbeti için geri sayım başladı! Yeni bir isim daha katıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Anahtar Kelimeler:
Funda Arar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Barış Alper'den şok tepki! Kimse inanamadı...

Barış Alper'den şok tepki! Kimse inanamadı...

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

Tofaş KAP'a bildirdi: Stellantis ile birleşiyor!

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

ÖTV oranları değişti talep arttı, Eylül ayını işaret etti!

ÖTV oranları değişti talep arttı, Eylül ayını işaret etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.