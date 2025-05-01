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Furkan Andıç'tan aşk dolu sözler: Aybüke’nin mutlu olması için...

Son dönemde TRT işlerinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Furkan Andıç ve Aybüke Pusat çifti yine adından söz ettirdi. Yakışıklı oyuncunun aşk dolu sözleri beğeni topladı.

Furkan Andıç'tan aşk dolu sözler: Aybüke’nin mutlu olması için...
Kubra Akalın

Bir dönem "Her Yerde Sen" adlı dizide beraber rol alan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat uzun süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. Son dönemde Teşkilat dizisinden gönderilmesiyle gündeme gelen Pusat'a işinden olma pahasına destek çıkan Andıç büyük beğeni alıyordu.

Saba Tümer'e konuk olan Furkan Andıç "Aybüke ile ilişkinizi nasıl bu kadar saklayabiliyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

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Yakışıklı oyuncu "Yani, susarsam bu şekilde diyeceğim" yanıtıyla dikkat çekti. Andıç devamında ise "Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz" dedi.

Furkan Andıç sevgilisine dair “Aybüke’nin mutlu olması onun gülmesi benim de içimi ısıtıyor. Onun mutlu olması için elimden geleni yaparım” ifadeleriyle beğeni topladı.

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TRT DİZİSİNDEN ÇIKARILDI

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterine hayat veren Pusat, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada başlatılan protestolara destek vermişti. 2 Nisan’da yapılan “alışveriş yapmama” çağrısını destekleyen paylaşımı sonrası Aybüke Pusat diziden apar topar çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Furkan Andıç
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