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  4. Futbolcu eşiyle İstanbul'u terk etmişti! 'Boşanacaklar' dendi... Şilan Makal son noktayı koydu

Futbolcu eşiyle İstanbul'u terk etmişti! 'Boşanacaklar' dendi... Şilan Makal son noktayı koydu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.02.2025 09:48
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Son olarak 2018 yılında ekrana gelen 'Yeni Gelin' dizisinde rol alan Şilan Makal futbolcu Şener Özbayraklı ile dünyaevine girdikten sonra ekranlara ara vermişti. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu son dönemde 'boşanma' iddialarıyla gündeme gelmişti. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı boşanma söylentilerine son noktayı koydu...

Futbolcu eşiyle İstanbul'u terk etmişti! 'Boşanacaklar' dendi... Şilan Makal son noktayı koydu

Ünlü oyuncu Şilan Makal uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de dünyaevine girmişti.

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır da ortalarda görünmeyen Şilan Makal geçtiğimiz yıl İstanbul'u terk etmiş ve Göcek’e yerleşmişti.

ŞİMAL 1

Kısa bir süre önce Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa yeniden yeşil ışıl yakan Şimal Makal'ın eşi Şener Özbayraklı'dan boşanacağı iddia iddiaları magazin manşetlerinde yer almıştı.

ŞİMAL 2

SON NOKTAYI KOYDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, boşanma iddialarına son noktayı koydu. Birlikte Karadağ'a tatile çıkan ünlü çift karelerine kalp emojisi koymayı da ihmal etmediler.

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
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