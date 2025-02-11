Futbolcu eşiyle İstanbul'u terk etmişti! 'Boşanacaklar' dendi... Şilan Makal son noktayı koydu

Ünlü oyuncu Şilan Makal uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de dünyaevine girmişti.

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır da ortalarda görünmeyen Şilan Makal geçtiğimiz yıl İstanbul'u terk etmiş ve Göcek’e yerleşmişti.

Kısa bir süre önce Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyunuyla oyunculuğa yeniden yeşil ışıl yakan Şimal Makal'ın eşi Şener Özbayraklı'dan boşanacağı iddia iddiaları magazin manşetlerinde yer almıştı.

SON NOKTAYI KOYDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, boşanma iddialarına son noktayı koydu. Birlikte Karadağ'a tatile çıkan ünlü çift karelerine kalp emojisi koymayı da ihmal etmediler.