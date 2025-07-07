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Galatasaray-Fenerbahçe sorusu yüzünden tüm jokerlerini kullandı! 200 bin TL'lik soru

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin lira değerindeki Galatasaray-Fenerbahçe sorusunda yarışmacı, tüm joker haklarını kullandı. Yarışmacı jokerleri sayesinde soruyu doğru bildi.

Galatasaray-Fenerbahçe sorusu yüzünden tüm jokerlerini kullandı! 200 bin TL'lik soru
Kubra Akalın

ATV'de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Sorularıyla ve yarışmacıların hayat hikayeleriyle zaman zaman gündeme gelen yarışmada bu sefer Galatasaray-Fenerbahçe sorusu vardı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmaya Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sorusu, programa damga vurdu.

Galatasaray-Fenerbahçe sorusu yüzünden tüm jokerlerini kullandı! 200 bin TL lik soru 1

GALATASARAY-FENERBAHÇE'NİN İLK DERBİ SONUCU SORULDU

Yarışmacıya, 200 bin TL değerindeki "17 Ocak 1909'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçın sonucu ne olmuştur?" sorusu yöneltildi. Ancak yarışmacı bu soruda epey zorlandı.

Galatasaray-Fenerbahçe sorusu yüzünden tüm jokerlerini kullandı! 200 bin TL lik soru 2

Yarışmacı ilk telefon jokeriyle başladı, daha sonra sırasıyla tüm jokerlerini kullandı.

Doğru yanıt "2-0 Galatasaray galibiyeti" olarak açıldı.

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Kim Milyoner Olmak İster galatasaray fenerbaçe
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