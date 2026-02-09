Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas sessiz sedasız boşandı

Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas boşandı. Bülent Cankurt köşesinde kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Evet, yanlış okumadınız... Özel hayatlarını göz önünde yaşamayı çok tercih etmeseler de, mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Burak- Yelda Elmas çifti, yaklaşık 25 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmış. Boylarınca iki çocuğu olan çiftin şimdiye kadar tartıştığını bile duymadığım için başta inanmadım ama biraz araştırınca doğru olduğunu öğrendim."

Çiftin ayrılık sebebi bilinmezken çiftin medeni şekilde sorunsuz bir ayrılık yaşadığı da gündeme geldi. Cankurt yazısında şöyle dedi:

"Bunca yılın ardından niye boşandıklarını öğrenemesem de, sosyal medya hesaplarında halen birbirleri ve çocuklarıyla olan fotoğrafları tuttuklarına göre arada üçüncü bir şahıs yok. Yani medeni bir şekilde anlaşarak boşanmayı başarmışlar."