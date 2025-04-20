Bestemsu Özdemir 'Estetiğim yok dişlerimi yaptırdım' dedi! Eski hali dile düştü

Oyuncu Bestemsu Özdemir estetik iddialarına dair açıklamasıyla gündeme geldi. Açıklamalar sonrasında Bestemsu Özdemir'in eski hali gündeme geldi.

Bestemsu Özdemir açıklamasında "Dişlerimi yaptırdım, şu dört dişimi o da dudağımı tabii ki döndürdü. Üst dudağım bir tek üst dudağım. Onu da bilerek döndürdüler ben istedim dişi yaparken dudağımı da döndürmüş oldu içeriden" demişti.

"16 yaşındaki fotoğrafımı koyup estetik yaptırdı demeleri komik" diyen Özdemir'in bu sözleri sonrası sosyal medya eski fotoğrafları gündeme getirdi.

"DİŞÇİ YÜZÜNÜ DE Mİ DÖNDÜRDÜ?"

Demet Akalın da konuya dair sessiz kalmadı ve Bestemsu Özdemir'in estetiksiz halini kast ederek "Şu soldaki küçük fotoğraf kim? Bu kız kendi başına lastik değiştiriyor ama lütfen ya" diyerek dikkat çekti.



Didem Uzel Sarı da olaya dahil olarak 'Yüzü de döndürmüş dişçi. Bir de masseter botoks yapılmış sanırım dişçide, yüzü inceltmiş. Dudak dolgusu kim yaptıysa bayağı iyi.' yorumunda bulundu.