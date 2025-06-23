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Dilan Polat, Su ve Bahar Candan ile helva kavurdu! Görüntülere tepki yağıyor: Böyle çürümüşlük görmedim

Dilan Polat hayatını kaybeden Nihal Candan'ın acılı kardeşleri Bahar ve Su'yu evinde ağırladı. İki kardeşin helva kavurduğu anların yayınlanmasına tepki yağdı. Polat'ın bu anları paylaşmasına "Sosyal çürüme" yorumları yapıldı.

Kubra Akalın

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşen Nihal Candan hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın ailesi cenazede gözyaşlarına boğulurken küçük kardeşi Su da dikkat çekti. Bahar Candan ve Su cenazeden sonra Dilan Polat'ın evinde ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın evinde helva kavurulduğu anlar sosyal medyada Dilan Polat tarafından paylaşılınca tepkiler de gecikmedi. Özellikle ablasının kaybından sonra bir hayli kötü görünen Su'yun ekran önüne taşınması ve bu anların paylaşılması çok eleştirildi.

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Dilan Polat'ın bu acıyı kullandığı yorumları yapılırken görüntülerde Su'yun iyi görünmediği de ifade edildi.

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Dilan Polat'ın acılı iki kardeşi kullanması ve helva yapılan anları paylaşmasına tepkiler yağarken "Sosyal çürüme" yorumları da dikkat çekti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

Mynet'in Sesi

"NEFRET ETTİM SENDEN"

Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Dilan Polat Nihal Candan
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