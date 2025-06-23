Dilan Polat, Su ve Bahar Candan ile helva kavurdu! Görüntülere tepki yağıyor: Böyle çürümüşlük görmedim

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşen Nihal Candan hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın ailesi cenazede gözyaşlarına boğulurken küçük kardeşi Su da dikkat çekti. Bahar Candan ve Su cenazeden sonra Dilan Polat'ın evinde ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın evinde helva kavurulduğu anlar sosyal medyada Dilan Polat tarafından paylaşılınca tepkiler de gecikmedi. Özellikle ablasının kaybından sonra bir hayli kötü görünen Su'yun ekran önüne taşınması ve bu anların paylaşılması çok eleştirildi.

Dilan Polat'ın bu acıyı kullandığı yorumları yapılırken görüntülerde Su'yun iyi görünmediği de ifade edildi.

Dilan Polat'ın acılı iki kardeşi kullanması ve helva yapılan anları paylaşmasına tepkiler yağarken "Sosyal çürüme" yorumları da dikkat çekti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...