Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan 17 oldu! Podyumdaki pozlarına beğeni yağdı

1994 Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik tacını takan ve Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği “Meltem” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Ünlü çift, 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarının doğumuyla birlikte ilk kez anne ve baba olma sevincini tattı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ kızı ve eşiyle verdiği pozları sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyor.

ARTIK 17 OLDU

Pınar Altuğ bu defa kızının doğum gününü kutladı. Ünlü çiftin kızları Su artık 17 yaşında bir genç kız oldu.

Altuğ, kızının fotoğrafını "Sen ne zaman 17 oldun güzel bebeğim, hala benim kollarımdaki küçük meleğimsin iyi ki doğdun" notuyla paylaştı.

Su Atacan'ın aylar önce çıktığı podyumdaki pozları ise kısa sürede yeniden gündem oldu. Sosyal medyada; 'Adı gibi su gibi maşallah', 'Annesinin izinde', 'Annesi gibi', 'Çok güzel bir kız' gibi yorumlar yapıldı.