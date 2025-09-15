RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı! Evrim Alasya'dan tepki: "Müge Anlı'lar, Esra Erol'lar..."

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Doğa ve Firaz'ın ilişkisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası RTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı.
Açıklamada “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" denildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, "Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada ise Kızılcık Şerbeti konuşulmaya devam etti. Dizideki yasak aşk sahneleri sonrası Evrim Alasya'nın geçtiğimiz günlerde Manifest için yaptığı bir paylaşım gündeme geldi.
Alasya paylaşımında "Kim kaynanasıyla yatmış, kim geliniyle kaçmış diye akşama kadar sabah programları izleyen insanlarsınız. Manifest'in toplumun ahlakını bozmasından hangi ara endişelendiniz?” demişti.
Sosyal medyada bu paylaşıma "E bu sizin diziymiş", "Evrim hanım rol aldığınız diziye dair de bir şey demek istemez misiniz?" yorumları yağarken Alasya sessiz kalmadı.
Evrim Alasya "Kızılcık Şerbeti'ne Dokunma RTÜK" diyerek şu sözleri paylaştı:
"Öyle görünüyor ama on yıllardır Müge Anlı'lar Esra Erol'lara doğru dürüst ceza yok! Kurmaca dünyaya var. Üstelik biri gerçek bir hayal..."
