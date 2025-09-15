MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı! Evrim Alasya'dan tepki: "Müge Anlı'lar, Esra Erol'lar..."

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz ve Doğa'nın eşlerini aldatması ve yasak aşkı sosyal medyada büyük tepki çekti. RTÜK diziye soruşturma başlatırken Evrim Alasya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı! Evrim Alasya'dan tepki: "Müge Anlı'lar, Esra Erol'lar..."
Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Doğa ve Firaz'ın ilişkisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası RTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı.

Açıklamada “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın' 'Yasak aşk' ifşa oldu! Sosyal medya ayağa kalktı! 'Yayından kaldırılsın'

"KİM KAYNANASIYLA YATMIŞ..."

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı! Evrim Alasya'dan tepki: "Müge Anlı'lar, Esra Erol'lar..." G1

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, "Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı! Evrim Alasya'dan tepki: "Müge Anlı'lar, Esra Erol'lar..." G2

Sosyal medyada ise Kızılcık Şerbeti konuşulmaya devam etti. Dizideki yasak aşk sahneleri sonrası Evrim Alasya'nın geçtiğimiz günlerde Manifest için yaptığı bir paylaşım gündeme geldi.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı! Evrim Alasya'dan tepki: "Müge Anlı'lar, Esra Erol'lar..." G3

Alasya paylaşımında "Kim kaynanasıyla yatmış, kim geliniyle kaçmış diye akşama kadar sabah programları izleyen insanlarsınız. Manifest'in toplumun ahlakını bozmasından hangi ara endişelendiniz?” demişti.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı! Evrim Alasya'dan tepki: "Müge Anlı'lar, Esra Erol'lar..." G4

Sosyal medyada bu paylaşıma "E bu sizin diziymiş", "Evrim hanım rol aldığınız diziye dair de bir şey demek istemez misiniz?" yorumları yağarken Alasya sessiz kalmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE DOKUNMA

RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlattı! Evrim Alasya'dan tepki: "Müge Anlı'lar, Esra Erol'lar..." G5

Evrim Alasya "Kızılcık Şerbeti'ne Dokunma RTÜK" diyerek şu sözleri paylaştı:

"Öyle görünüyor ama on yıllardır Müge Anlı'lar Esra Erol'lara doğru dürüst ceza yok! Kurmaca dünyaya var. Üstelik biri gerçek bir hayal..."

Anahtar Kelimeler:
rtük Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.