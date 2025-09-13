Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz'ın 'yasak aşkı' izleyicileri çileden çıkardı! Sosyal medyada yorum yağdı! 'Yayından kaldırılsın'

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin dördüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı.

Dizinin yeni bölümüne; Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakteriyle Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakterinin yasak aşkı damga vurdu.

TEPKİ ÇEKTİ

Yasak aşkın ifşa olduğu bölüm kısa sürede sosyal medyada tepki çekti.

Dizi takipçileri; 'Yayından kaldırılsın', 'Böyle ahlak dışı bir düşüncenin televizyonda normalmiş gibi gösterilmesini kınıyorum.', 'Yuh iğrenç, İki kardeşin eşleri ilişki mi yaşıyor bir de şarkı koymuşlar arkaya midem bulandı' gibi yorumlar yaptılar.