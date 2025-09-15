Tepkiler çığ gibi büyüdü, RTÜK inceleme başlattı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Gold Yapım'dan açıklama

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Son bölümde Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak aşkının ortaya çıkması seyirciden tepki aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul’a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Şahin, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu.

Diziye inceleme başlatılması sonrası Gold Yapım'dan açıklama geldi.

Gold Yapım'dan yapılan açıklamada "Yapımcısı olduğumuz “Kızılcık Şerbeti” isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle “Kızılcık Şerbeti” dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ya da aşağılama söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz.

"TV DİZİLERİNDE ANLATILAN HİKAYELER..."

Bu noktada belirtmek isteriz ki TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden TV dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmakta olduğumuzu belirtiriz.

Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak Aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı, aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz."