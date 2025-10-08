Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu! Hadise, Kubilay Aka, Demet Evgar ve daha birçok ünlü isim var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

ARALARINDA İREM DERİCİ VE HADİSE DE VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

DERİCİ'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer'den ilk açıklama geldi.

Mermer; "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

ZİYNET SALİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Operasyon listesinde ismi bulunan Ziynet Sali cephesinden bir açıklama geldi. Ziynet Sali'nin avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin yurt dışında olduğunu döndükten sonra ifade vereceğini belirtti.