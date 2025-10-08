MAGAZİN

Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Çekmeköy'deki villaya baskın...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Dilan Polat ile eşi Engin Polat yeniden gözaltına alındı. Polat çiftinin Çekmeköy'deki villalarına sabah saatlerinde baskın yapıldı.

Öznur Yaslı İkier

Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

İsmail Saymaz'ın haberine göre; Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy’deki villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Polat çiftinin “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.

Dilan Polat engin polat
