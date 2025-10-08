Ünlü isimlere operasyon! Feyza Altun da listede...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla il jandarma komutanlığı narkotik şube müdürlüğü ekiplerince ünlülere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Listede 19 kişinin ismi yer aldı. Listede dikkat çeken isimlerden biri de avukat Feyza Altun oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.