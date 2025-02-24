Gamze Özçelik eşiyle pozlarını paylaştı, beğeni yağdı!

Gamze Özçelik, geçtiğimiz haziran ayında Ailenin Yeni Üyesi adlı programla tanınan ünlü oyuncu Reshad Strik ile hayatını birleştirmişti. İkinci evliliğini gerçekleştiren Özçelik, evlilik sonrası da insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Özçelik, eşiyle birlikte sosyal sorumluluk projelerine desteğini sürdürüyor.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan çift, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik pozlarını paylaşarak ilgi çekti.

Bu paylaşıma takipçileri büyük ilgi gösterdi ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



Reshad Strik, nikahtan kareleri "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. Biz inşallah cennette de beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" notuyla paylaşarak daha önce dikkat çekmişti.