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Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile setlere döndü! İlk kareler geldi

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen oyuncu Gamze Özçelik merakla beklenen Operasyon Alesta dizisiyle birlikte setlere döndü. İdealist bir mühendis rolünü üstlenen Gamze Özçelik'in setten ilk görüntüleri geldi.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile setlere döndü! İlk kareler geldi
Öznur Yaslı İkier

Uzun yıllardır ekrandan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik yıllar sonra setlere döndü.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için çekilecek olan ‘Operasyon Alesta’ dizisine katılan Gamze Özçelik merakla beklenen dizide idealist bir mühendise hayat verecek.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile setlere döndü! İlk kareler geldi 1

İLK FOTOĞRAF GELDİ

ÜS Yapım imzalı dizinin afiş çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerde Gamze
Özçelik'in de yer aldığı ilk kareler paylaşıldı.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile setlere döndü! İlk kareler geldi 2

Yeni projede Afrika'da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek olan Özçelik'in ekrana dönüşü, hayranlarını heyecanlandırdı.

Dizinin afiş çekiminde Onur Seyit Yaran, Cem Bender, Ersin Arıcı, Meltem Akçöl, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Gamze Özçelik ve Aras Şenol da kamera karşısına geçti.

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Gamze Özçelik arka sokaklar
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