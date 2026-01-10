Gece yarısı baskın düzenlendi! İşte Benim Stilim yarışmacısı Melisa Şahin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında operasyon düzenlenmiş, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında ünlü isimlerin ve iş adamlarının olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Melisa Şahin isimli şahıs ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şahin, aynı soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri;

İstanbul'daki Bebek Otel ve Maslak'taki Klein Phönix adlı mekana baskın yaptı.

Operasyon kapsamında geçen günlerde Survivor'dan elenerek Türkiye'ye dönen Selen Görgüzel ve ünlü oyuncu Can Yaman'ında gözaltına alındığı öğrenildi.

BU DEFA TUTUKLANDI

Öte yandan uyuşturucu operasyonu kapsamında Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarıyla tanınan model ve sunucu Melisa Şahin'in de yeniden gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.