MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gece yarısı baskın düzenlendi! İşte Benim Stilim yarışmacısı Melisa Şahin tutuklandı

Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen, sahibi ve işletme müdürünün de tutuklandığı İstanbul'daki Bebek Otel ve Maslak'taki Klein Phönix adlı mekana jandarma baskın yaptı. Gece yarısı yapılan baskında 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu isimlerden biri de İşte Benim Stilim yarışmacısı Melisa Şahin oldu.

Gece yarısı baskın düzenlendi! İşte Benim Stilim yarışmacısı Melisa Şahin tutuklandı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında operasyon düzenlenmiş, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında ünlü isimlerin ve iş adamlarının olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Melisa Şahin isimli şahıs ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şahin, aynı soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alındı.

Gece yarısı baskın düzenlendi! İşte Benim Stilim yarışmacısı Melisa Şahin tutuklandı 1

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri;
İstanbul'daki Bebek Otel ve Maslak'taki Klein Phönix adlı mekana baskın yaptı.

Operasyon kapsamında geçen günlerde Survivor'dan elenerek Türkiye'ye dönen Selen Görgüzel ve ünlü oyuncu Can Yaman'ında gözaltına alındığı öğrenildi.

Gece yarısı baskın düzenlendi! İşte Benim Stilim yarışmacısı Melisa Şahin tutuklandı 2

BU DEFA TUTUKLANDI

Öte yandan uyuşturucu operasyonu kapsamında Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarıyla tanınan model ve sunucu Melisa Şahin'in de yeniden gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında tek tek anlattı! Bebek Otel'deki 'Gizli oda' bulundu: Odada neler yaşandı?Canlı yayında tek tek anlattı! Bebek Otel'deki 'Gizli oda' bulundu: Odada neler yaşandı?
Test sonucu pozitif çıkmıştı! 'Tövbe sürecinden geçiyorum' Test sonucu pozitif çıkmıştı! 'Tövbe sürecinden geçiyorum'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim uyuşturucu Bu Tarz Benim programı Bebek Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.