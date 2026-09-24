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Güller ve Günahlar 35. bölüm 2. fragman izle! ''Bize böyle şeylerle gel senarist''

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezona oldukça heyecanlı başladı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar bu hafta 35. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi bir fragman daha yayınlandı.

Güller ve Günahlar 35. bölüm 2. fragman izle! ''Bize böyle şeylerle gel senarist''
Öznur Yaslı İkier

Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen yapımı Güller ve Günahlar yeni sezona oldukça iddialı başladı. Son bölümde Kader'in sırrının ortaya çıkmasıyla birlikte heyecan iyice arttı. Güller ve Günahlar 35. bölümünden ikinci fragmanda geldi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 35. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Zeynep yeniden Serhat ile el ele. İlkim ve Hayal de böyle olmasını istiyor. Mustafa ise Cihan'ın Azra'ya yaptıklarına sessiz kalamıyor ve Mustafa ile Cihan karşı karşıya geliyor! Serhat'ın Cihan için başka bir planı mı var?

Güller ve Günahlar'ın yeni fragmanına sosyal meydada; 'Bize böyle şeylerle gel senarist', 'Çok iyi fragman', 'Mükemmel bir bölüm bizi bekliyor' gibi yorumlar yapıldı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜM ÖZETİ:
Güller ve Günahlar'da Kader'in sırrı ortaya çıktı. Cihan, Berrak'a Kader'in Serhat'ın kızı olduğunu açıkladı. Gerçeği öğrenen Berrak, vicdan azabı ve sevinci bir arada yaşadı. Kader sayesinde eski günlere dönebileceklerine ve yeniden bir aile olabileceklerine dair umutlanan Berrak, soluğu Serhat'ın kapısında aldı. Bölüm finalinde dudaklarından dökülen "Kader bizim..." sözleri merakı doruğa çıkardı. O andan itibaren izleyiciler, "Serhat gerçeği öğrenecek mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Güller ve Günahlar 35. bölüm 2. fragman izle! Bize böyle şeylerle gel senarist 1

KURTARMA OPERASYONU NEFES KESTİ
Duygu fırtınasına sahne olan Güller ve Günahlar'da patlayan silahın hedefi olan Kader, yürekleri ağza getirdi. Onu hastaneye yetiştirmek için verilen mücadele nefes kesti. Ardından bu kez Kader'i peşindeki adamlardan kurtarma mücadelesi yaşandı. Aksiyon dolu o anlar Hollywood filmlerini aratmadı. Kader'in eve dönmesiyle hem Serhat ve Zeynep hem de ekran başındaki izleyiciler derin bir nefes aldı.

Güller ve Günahlar 35. bölüm 2. fragman izle! Bize böyle şeylerle gel senarist 2

ZEYNEP EVE GERİ DÖNDÜ
Zeynep'in, Serhat'ın Kader konusundaki restinin ardından eve geri döndüğü Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde yine birincilik ipini göğüsledi. Tüm Kişiler'de 4,63 izlenme oranı ve 16,59 izlenme payı elde eden dizi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

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Murat Yıldırım Cemre Baysel Güller ve Günahlar
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