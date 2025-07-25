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Geleceğe Mektuplar dizisinde Pelin Karahan'ın gençliğine hayat veriyor! Işıl Elmas'ın benzerliği şoke etti

O3 Medya imzalı Geleceğe Mektuplar dizisi Netflix’te yayına girdi. Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı dizide Pelin Karahan'ın gençliğine hayat veren Işıl Elmas dikkat çekti. Karahan ve Elmas'ın benzerlikleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geleceğe Mektuplar dizisinde Pelin Karahan'ın gençliğine hayat veriyor! Işıl Elmas'ın benzerliği şoke etti
Öznur Yaslı İkier

Cenk Ertürk’ün yönettiği, Rana Denizer’in yazdığı başrollerini Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın paylaştığı Netflix dizisi Geleceğe Mektuplar yayına girdi.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide Pelin Karahan'ın gençliğine Işıl Elmas hayat verdi.

Geleceğe Mektuplar dizisinde Pelin Karahan ın gençliğine hayat veriyor! Işıl Elmas ın benzerliği şoke etti 1

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Işıl Elmas ve Pelin Karahan'ın benzerlikleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkili için 'Aşırı benziyorlar', 'Cast dediğin böyle olur' gibi yorumlar yapıldı.

Geleceğe Mektuplar dizisinde Pelin Karahan ın gençliğine hayat veriyor! Işıl Elmas ın benzerliği şoke etti 2

Pelin Karahan'ın “Kavak Yelleri” dizisinde ki gençlik hallerini hatırlatan Işıl Elmas, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen “Geleceğe Mektuplar” dizisinin kutlama yemeğinde bir araya gelmişti.

Geleceğe Mektuplar dizisinde Pelin Karahan ın gençliğine hayat veriyor! Işıl Elmas ın benzerliği şoke etti 3

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan
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