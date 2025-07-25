Geleceğe Mektuplar dizisinde Pelin Karahan'ın gençliğine hayat veriyor! Işıl Elmas'ın benzerliği şoke etti

Cenk Ertürk’ün yönettiği, Rana Denizer’in yazdığı başrollerini Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın paylaştığı Netflix dizisi Geleceğe Mektuplar yayına girdi.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide Pelin Karahan'ın gençliğine Işıl Elmas hayat verdi.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Işıl Elmas ve Pelin Karahan'ın benzerlikleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkili için 'Aşırı benziyorlar', 'Cast dediğin böyle olur' gibi yorumlar yapıldı.

Pelin Karahan'ın “Kavak Yelleri” dizisinde ki gençlik hallerini hatırlatan Işıl Elmas, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen “Geleceğe Mektuplar” dizisinin kutlama yemeğinde bir araya gelmişti.