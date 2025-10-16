MAGAZİN

Gelin adayının başka erkekle görüntüleri çıldırttı! Oğluna vurarak "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

YouTube'da yayınlanmaya başlanan 'Gelinimi Test Et' programında sosyal medyanın gündemine oturan anlar yaşandı. Nurten Hanım, gelini Alya’yı test etti ve havuzdaki görüntüler sonrası adeta çıldırdı. Oğluna vurarak 'Her tarafı açık' diyerek isyan etti.

Gelin adayının başka erkekle görüntüleri çıldırttı! Oğluna vurarak "Her tarafı" açık diyerek isyan etti
Öznur Yaslı İkier

YouTube'da yayınlanan Gelinimi Test Et adlı program sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda yaşananlar adeta ağızları açık bıraktı.

Gelin adayının başka erkekle görüntüleri çıldırttı! Oğluna vurarak "Her tarafı" açık diyerek isyan etti 1

“Gelinimi Test Et” programının son bölümünde Nurten Hanım, gelini Alya’yı test etti. Her hafta arkadaşlarıyla aqua parka giden Alya'nın havuzdaki gizli kamera görüntüleri ortaya çıkarıldı.

Gelin adayının başka erkekle görüntüleri çıldırttı! Oğluna vurarak "Her tarafı" açık diyerek isyan etti 2

'HER TARAFI AÇIK'

Alya'nın başka bir erkekle havuzdaki samimi anları Nurten Hanım'ı çıldırttı. Nurten Hanım görüntüleri izlerken oğluna vurarak 'Her tarafı açık' diyerek isyan etti.

Gelin adayının başka erkekle görüntüleri çıldırttı! Oğluna vurarak "Her tarafı" açık diyerek isyan etti 3

Nurten Hanım 'Bir de helalim diye uğraşacaksın. Sana söylüyorum.' diyerek bağırmaya devam etti.

Gelin adayının başka erkekle görüntüleri çıldırttı! Oğluna vurarak "Her tarafı" açık diyerek isyan etti 4

Gelin adayının başka erkekle görüntüleri çıldırttı! Oğluna vurarak "Her tarafı" açık diyerek isyan etti 5

