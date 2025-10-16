Gelin adayının başka erkekle görüntüleri çıldırttı! Oğluna vurarak "Her tarafı" açık diyerek isyan etti

YouTube'da yayınlanan Gelinimi Test Et adlı program sosyal medyanın gündemine oturdu. Programda yaşananlar adeta ağızları açık bıraktı.

“Gelinimi Test Et” programının son bölümünde Nurten Hanım, gelini Alya’yı test etti. Her hafta arkadaşlarıyla aqua parka giden Alya'nın havuzdaki gizli kamera görüntüleri ortaya çıkarıldı.

'HER TARAFI AÇIK'

Alya'nın başka bir erkekle havuzdaki samimi anları Nurten Hanım'ı çıldırttı. Nurten Hanım görüntüleri izlerken oğluna vurarak 'Her tarafı açık' diyerek isyan etti.

Nurten Hanım 'Bir de helalim diye uğraşacaksın. Sana söylüyorum.' diyerek bağırmaya devam etti.