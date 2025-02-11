Gelin Evi'nde sonunda bunu da gördük! Yarışmacı kapıyı söküp salona getirdi! o anlar sosyal medyada viral oldu

Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan ve gündüz kuşağın sevilen programlarından biri olan Gelin Evi'nde şaşırtan anlar yaşandı.

Yarışmada misafir olan Yaprak gelin, ev sahipliği yapan Gülşah Hanım’ın kapısını sökerek salona getirdi. Diğer yarışmacılar ve ev sahibi Yaprak gelin neye uğradığını şaşırdı.

Ev sahibi Gülşah Hanım, Yaprak Hanım'a “Yaptığın hoş bir şey mi?” diyerek tepki gösterdi ve tartışma kamera arkasında devam etti. Gülşah Hanım'ın kamera arkasında hakaretler yağdırdığı ve fiziksel temas da bulunduğu söylendi.

Salondan çıkarak sakinleşmeye çalışan Yaprak Hazlık, terbiyesizlnım da "Yüzünü görmek istemiyorum. Böyle bir saygısızlık görmedim" diyerek Gülşah Hanım'a tepkisini dile getirdi.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Tüm gelinler yaşanan bu olaydan sonra ev sahibi Gülşah Hanım'a sıfır puan verdiler ve Gülşah Hanım yarışmadan diskalifiye edildi.

YORUM YAĞDI

Gelin Evi'ndeki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışma hakkında; 'daha neler göreceğiz?', 'bize neler izlettiriyorlar', 'şaka mı bu yaşananlar?' gibi yorumlar yapıldı.