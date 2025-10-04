MAGAZİN

Genç rapçiyle aşk yaşıyordu! Aslı Bekiroğlu'nun mutluluğu yine kısa sürdü

İtirafları, açıklamaları ve rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu son dönemde özel hayatıyla dikkat çekiyor. Rapçi Uğurcan Günay ile aşk yaşadığı bilinen Bekiroğlu'nun mutluluğu yine kısa sürdü.

Öznur Yaslı İkier

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Genç rapçiyle aşk yaşıyordu! Aslı Bekiroğlu nun mutluluğu yine kısa sürdü 1

İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu daha sonra rapçi Uğurcan Günay ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Genç rapçiyle aşk yaşıyordu! Aslı Bekiroğlu nun mutluluğu yine kısa sürdü 2

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Ancak ünlü ismin mutluluğu yine kısa sürdü. Bebek'te görüntülenen Bekiroğlu "Şimdilik iş var, aşka mola verdim. Bir süre sadece işlerime odaklanacağım" dedi.

