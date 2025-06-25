Genç yönetmenle aşk yaşıyordu! Çift Kişilik Oda'nın yıldızı Ulaş Tuna Astepe'nin 6 yıllık ilişkisi bitti! Ayrılık nedeni...

Karadayı, Analar ve Anneler, Sen Anlat Karadeniz, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve şimdilerde de Çift Kişilik Oda gibi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Ulaş Tuna Astepe özel hayatıyla dikkat çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulaş Tuna Astepe’nin yönetmen Cansu Baydar’la yaklaşık 6 yıl süren beraberliğinin geçen haftalarda sessiz sedasız bittiği ortaya çıktı.

AYRILIK NEDENİ...

2019’dan beri süren ilişkinin nikah masasına taşınması beklenirken Astepe ve Baydar'ın nisan ayında birbirlerini takipten çıktığı öğrenildi.

İkilinin fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldığı söylentiler arasında.