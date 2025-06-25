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Genç yönetmenle aşk yaşıyordu! Çift Kişilik Oda'nın yıldızı Ulaş Tuna Astepe'nin 6 yıllık ilişkisi bitti! Ayrılık nedeni...

Şimdilerde Devrim Özkan ile başrolünü paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Ulaş Tuna Astepe özel hayatıyla gündeme geldi. Astepe'nin 6 yıllık ilişkisinin bittiği öğrenildi.

Genç yönetmenle aşk yaşıyordu! Çift Kişilik Oda'nın yıldızı Ulaş Tuna Astepe'nin 6 yıllık ilişkisi bitti! Ayrılık nedeni...
Öznur Yaslı İkier

Karadayı, Analar ve Anneler, Sen Anlat Karadeniz, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve şimdilerde de Çift Kişilik Oda gibi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Ulaş Tuna Astepe özel hayatıyla dikkat çekti.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulaş Tuna Astepe’nin yönetmen Cansu Baydar’la yaklaşık 6 yıl süren beraberliğinin geçen haftalarda sessiz sedasız bittiği ortaya çıktı.

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AYRILIK NEDENİ...

2019’dan beri süren ilişkinin nikah masasına taşınması beklenirken Astepe ve Baydar'ın nisan ayında birbirlerini takipten çıktığı öğrenildi.

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İkilinin fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldığı söylentiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe devrim özkan
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