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  4. Genco Erkal'ın mezarının hali gündem oldu! Kızı Ayşe Erkal kayıtsız kalamadı

Genco Erkal'ın mezarının hali gündem oldu! Kızı Ayşe Erkal kayıtsız kalamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2025 10:10
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Sanat dünyasının usta ismi Genco Erkal'ın vefatından aylar sonra ortaya çıkan mezar görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Erkal'ın mezarının ilgisiz kaldığı ve yağmurlarla yumuşayan toprağın kaydığı görüldü. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından kızı Ayşe Erkal'dan açıklama gecikmedi.

Genco Erkal'ın mezarının hali gündem oldu! Kızı Ayşe Erkal kayıtsız kalamadı

Sanat dünyasının efsanevi ismi Genco Erkal, 31 Temmuz 2024 tarihinde kan kanseri nedeniyle hayata gözlerini kapattı. 86 yaşında vefat eden usta sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçının vefatından aylar sonra Genco Erkal'ın mezarına ait görüntüler sosyal medyada gündeme geldi. Habertürk'te yer alan habere göre, yağmur nedeniyle mezarın toprağının kaydığı ve yeterli bakımın yapılmadığı iddia edildi.

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MEZARININ HALİ GÜNDEM OLDU

Bu durum, ünlü sanatçının sevenleri tarafından tepkilere yol açtı. Usta sanatçının mezarının bakımsız hali, bir dönemin efsanevi ismine yeterince özen gösterilmediği yorumlarına neden oldu.

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Genco Erkal’ın mezarının yapılmamış olması üstüne gelen tepkilere kızı Ayşe Erkal'dan açıklama gecikmedi.

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T24’e açıklamalarda bulunan Erkal, klasik mezar istemediklerini belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile çalıştıklarını ve Genco Erkal’ın ölüm yıldönümünde açılacak bir anıt mezar tasarlandığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Genco Erkal
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