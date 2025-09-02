MAGAZİN

"Geriye kaldı 1 milyon TL" deyip ödediği vergiyi paylaştı! "Tek seferde çekmedi"

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Ebru Polat paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Ebru Polat son olarak ödediği vergiyi paylaştı ve "Geriye kaldı 1 milyon TL" dedi. Ebru Polat'ın vergi açıklaması da dikkat çekti.

Kubra Akalın

Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan ve avukat da olan Ebru Polat paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Hem iddialı pozları hem de takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Polat verdiği vergiyi açıkladı.

Şarkıcı Ebru Polat açıklamasında “Vatandaşlık görevimi yaptım sabah 234 bin TL vergimi ödedim. Devletini milletini seven herkes vergisini ödemeli. Tek seferde çekmediği için karttan 3 kerede ödedim. Geriye kaldı 1 milyon TL, onu da önümüzdeki ay ödeyeceğim inşallah" dedi.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Polat “Bakın bana kimse destek olmuyor ben geceleri uyumuyorum o konserlere gidiyorum, o yollarda uykusuz kalıyorum tek başıma bir kadın olarak çabalıyorum ve bu paraları kendi emeğimle kazanıp 1.500.000’a yakın vergi ödüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM GİBİLER DEVLETİNE DEĞER VERİYOR"

Ebru Polat paylaşımın devamında ise şunları yazdı:

"Birçok devlet kurumunda çalışan kişinin maaşları bu vergilerle ödeniyor anlatabiliyor muyum? Millet neler neler kazanıyor vergisini ödemiyor bizim gibi devletini milletini seven düzgün insanlar ödüyor. O yüzden bizlere daha değer verin ki biz daha çok çalışıp daha çok vergi ödeyelim. Çünkü bizim gibiler milletine devletine değer veriyor. Elma ile armudu karıştırmayın...”

