Gisele Bündchen modelliğe döndü! Deri kıyafetli pozları olay oldu

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra modellik kariyerine hızlı bir dönüş yaptı. Deri parçalarla objektif karşısına geçen ünlü model, fit vücudu ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Amerikan futbolunun efsane isimlerinden Tom Brady ile iki çocuğu bulunan Bündchen, doğum sonrası verdiği cesur pozlarla adeta yeniden doğduğunu kanıtladı.

Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede gündem olurken, hayranları "Gisele yıllara meydan okuyor" yorumları yaptı.

Uzun yıllardır moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak görülen model, yeniden kamera karşısına geçmesiyle birlikte markaların da yakın takibine girdi.

YOGAYI HİÇ BIRAKMADI

Bündchen’in geri dönüşü, yalnızca modellik kariyeri açısından değil, aynı zamanda doğum sonrası kadınlara ilham veren bir örnek olarak da değerlendiriliyor. Ünlü modelin fit görüntüsünü korumak için düzenli yoga ve sağlıklı beslenme rutinini sürdürdüğü biliniyor.