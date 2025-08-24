MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gisele Bündchen modelliğe döndü! Deri kıyafetli pozları olay oldu

Ünlü süper model Gisele Bündchen, doğum sonrası verdiği pozlarla yeniden modellik kariyerine dönüş yaptı. Deri parçalarla kamera karşısına geçen yıldız, fit haliyle hayranlarını büyüledi.

Gisele Bündchen modelliğe döndü! Deri kıyafetli pozları olay oldu
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra modellik kariyerine hızlı bir dönüş yaptı. Deri parçalarla objektif karşısına geçen ünlü model, fit vücudu ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Amerikan futbolunun efsane isimlerinden Tom Brady ile iki çocuğu bulunan Bündchen, doğum sonrası verdiği cesur pozlarla adeta yeniden doğduğunu kanıtladı.

Gisele Bündchen modelliğe döndü! Deri kıyafetli pozları olay oldu 1

Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede gündem olurken, hayranları "Gisele yıllara meydan okuyor" yorumları yaptı.

Uzun yıllardır moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak görülen model, yeniden kamera karşısına geçmesiyle birlikte markaların da yakın takibine girdi.

Gisele Bündchen modelliğe döndü! Deri kıyafetli pozları olay oldu 2

YOGAYI HİÇ BIRAKMADI

Bündchen’in geri dönüşü, yalnızca modellik kariyeri açısından değil, aynı zamanda doğum sonrası kadınlara ilham veren bir örnek olarak da değerlendiriliyor. Ünlü modelin fit görüntüsünü korumak için düzenli yoga ve sağlıklı beslenme rutinini sürdürdüğü biliniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu Ozan Güven'i savundu! Sosyal medyada tepki yağdıÜnlü oyuncu Ozan Güven'i savundu! Sosyal medyada tepki yağdı
Taciz ifşaları sürerken paylaştı! Konuşmakta zorlandıTaciz ifşaları sürerken paylaştı! Konuşmakta zorlandı

Anahtar Kelimeler:
Gisele Bündchen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi!

Oynadığı oyun hayatlarını kabusa çevirdi!

Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz

Nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz

'Kurasız hac' vaadine Bakanlık noktayı koydu!

'Kurasız hac' vaadine Bakanlık noktayı koydu!

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

İstanbul'da yağmur sürprizi! Meteoroloji uyardı

İstanbul'da yağmur sürprizi! Meteoroloji uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.