Gizem Karaca'dan mutlu aile pozu! Leyla Yaz'ın 40'ı çıktı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gizem Karaca, kısa bir süre ilk kez anne oldu. Şimdilerde kızıyla ilgilenen ünlü isim, Leyla Yaz'ın 40 günlük olduğunu duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Daha önce Eve Düşen Yıldırım, Şampiyon, Organik Aşk ve Ay Lav Yu Tuu gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, işletmeci Kemal Ekmekçi ile 2017'de nikah masasına oturdu.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten kısa bir süre önce bebek haberi geldi.

İLK KEZ ANNE OLDU

Hamilelik sürecinden kesitleri takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca, 25 Haziran akşamı bebeğine kavuştu.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, kızına Leyla Yaz adını verdi. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Karaca'nın minik kızı 40 günlük oldu

Akşam eşi ve kızıyla dışarı çıkan Gizem Karaca, mutluluğunu "40 çıkar biz de dışarı çıkar" diye gözler önüne serdi.

