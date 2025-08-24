Gizem Karaca yeni doğum yapmıştı! 3 haftada 13 kilo gitti

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir’e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı.

32 yaşındaki oyuncu, 26 Haziran’da kavuştuğu kız bebeğine Leyla Yaz ismini verdiklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Doğum sonrası fit görüntüsünü merak eden hayranları için Karaca, kilo sürecini de paylaştı. Ünlü oyuncu, ikinci ayda yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Kızlar doğumdan sonra kilolar hızlı gidiyormuş dedikleri doğruymuş. İkinci aydan bildiriyorum, 3 haftada 13 kilogram kendiliğinden gitti, kaldı 10 kilogram. Henüz spora başlayamadım."

“Şimdi takıldım bu kiloda" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"O yüzden yavaş yavaş yürüyüşlere başlayacağım. Her şey dengeliymiş aslında. Ben dinlendim, iyileştim. Bebişimin kilosu 4 kilo çıktı ve artık ikimiz de daha kuvvetliyiz.”