MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gizem Karaca yeni doğum yapmıştı! 3 haftada 13 kilo gitti

Yeni anne Gizem Karaca, doğumdan iki ay sonra sosyal medyadan kilolarını paylaştı. 3 haftada 13 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, kalan 10 kiloyu ise yürüyüşlerle vermeyi planlıyor.

Gizem Karaca yeni doğum yapmıştı! 3 haftada 13 kilo gitti
Kubra Akalın

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir’e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı.

32 yaşındaki oyuncu, 26 Haziran’da kavuştuğu kız bebeğine Leyla Yaz ismini verdiklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Gizem Karaca yeni doğum yapmıştı! 3 haftada 13 kilo gitti 1

Doğum sonrası fit görüntüsünü merak eden hayranları için Karaca, kilo sürecini de paylaştı. Ünlü oyuncu, ikinci ayda yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Kızlar doğumdan sonra kilolar hızlı gidiyormuş dedikleri doğruymuş. İkinci aydan bildiriyorum, 3 haftada 13 kilogram kendiliğinden gitti, kaldı 10 kilogram. Henüz spora başlayamadım."

Gizem Karaca yeni doğum yapmıştı! 3 haftada 13 kilo gitti 2

“Şimdi takıldım bu kiloda" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"O yüzden yavaş yavaş yürüyüşlere başlayacağım. Her şey dengeliymiş aslında. Ben dinlendim, iyileştim. Bebişimin kilosu 4 kilo çıktı ve artık ikimiz de daha kuvvetliyiz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Bodrum'a gitti! Duygusal mesajAhu Tuğba'nın kızı Anjelik Bodrum'a gitti! Duygusal mesaj
Ünlü oyuncu Ozan Güven'i savundu! Sosyal medyada tepki yağdıÜnlü oyuncu Ozan Güven'i savundu! Sosyal medyada tepki yağdı

Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca Gizem Karaca Ekmekçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Aydın değil İzmir! Herkes bu iddiayı konuşuyordu, sessizliğini bozdu

Mercek altında düğün salonları var: Milyar liralık dev tespit

Mercek altında düğün salonları var: Milyar liralık dev tespit

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.