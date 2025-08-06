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Göğsündeki kitleyi aldırmıştı! Cemre Baysel iyileşir iyileşmez soluğu Jennifer Lopez konserinde aldı

Son olarak Leyla dizisinde rol alan Cemre Baysel geçtiğimiz haftalarda ameliyat olmuş ve göğsündeki kitleyi aldırmıştı. İyileşir iyileşmez soluğu Jennifer Lopez konserinde alan Baysel konser pozlarıyla beğeni topladı.

Göğsündeki kitleyi aldırmıştı! Cemre Baysel iyileşir iyileşmez soluğu Jennifer Lopez konserinde aldı
Öznur Yaslı İkier

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde tanıştığı ve sevgili olduğu Aytaç Şaşmaz ile ilişkisini bitiren Cemre Baysel hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Dizisi bitince soluğu tatilde alan Baysel sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan ünlü isim göğsündeki kitleyi aldırmıştı.

Göğsündeki kitleyi aldırmıştı! Cemre Baysel iyileşir iyileşmez soluğu Jennifer Lopez konserinde aldı 1

Şimdilerde iyi olduğunu söyleyen Cemre Baysel iyileşir iyileşmez soluğu Jennifer Lopez konserinde aldı. Gece boyunca eğlenceye doyan ünlü isim konser pozlarıyla beğeni topladı.

Göğsündeki kitleyi aldırmıştı! Cemre Baysel iyileşir iyileşmez soluğu Jennifer Lopez konserinde aldı 2

YORUM YAĞDI

Cemre Baysel'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Göğsündeki kitleyi aldırmıştı! Cemre Baysel iyileşir iyileşmez soluğu Jennifer Lopez konserinde aldı 3

Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'aurası olay' gibi yorumlar yapıldı.

Göğsündeki kitleyi aldırmıştı! Cemre Baysel iyileşir iyileşmez soluğu Jennifer Lopez konserinde aldı 4

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
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