Gökhan Özoğuz zor günleri geride bıraktı! '7 yıl boyunca ağladım'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz katıldığı 'Empati' programında ikizi Hakan Özoğuz'un kanser tedavisi ve kaybettiği babası hakkında konuştu.

Öznur Yaslı İkier

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012'de Melis Ülken ile nikâh masasına oturmuştu. İkilinin üç evladı oldu. Gökhan Özoğuz 13 yıllık evliliğini geçen ocak ayında ise sessiz sedasız boşandı.

Boşanmanın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile birçok kez görüntülenen ve aşk iddialarını her sefer seferinde yalanlayan Gökhan Özoğuz, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği 'Empati' programına katıldı.

Özoğuz babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ve ikizi Hakan Özoğuz'un kanser sürecini anlattı.

Babası vefat ettikten sonra çok zor günler geçirdiğini belirten ünlü isim "Babam vefat etmeden 1-2 gece önce 'Biz iyiyiz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz, sen rahat ol' dedim. Sarıldım, yanında yattım. Ağlayamadım, sonra 7 sene boyunca ağladım. Babama kadar vurdumduymaz, yerde yatar uyurum o kadar rahatım. Babam vefat etti, dünyam 180 derece döndü. Bambaşka bir adam oldum. Ailenin tüm yükünü taşıyormuşum gibi hissediyordum; o da ciddi kaygı bozuklukları, panik atak, fobiler yarattı. Bu travmadan EMDR tekniği ile kurtuldum. Ses frekansı ile anlatmaya başlıyorsun karşındakine, çok iyi geldi bana" dedi.

"LENFOMA SÜRECİ KOLAY GEÇTİ"

İkizinin geçirdiği kanser süreci hakkında da şöyle konuştu: "Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. O kadar kolay geçti ki... Fizik olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz athena
