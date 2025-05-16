Göksel'in son hali şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Göksel; özel hayatı, yeni imajı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her paylaşımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son haliyle gündem oldu. At çiftliğine giden Göksel'in buradan paylaştığı kareye kimse inanamadı.

Göksel'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismi ise görenler tanıyamadı.

YORUM YAĞDI

Göksel için sosyal medyada; 'Göksel nerede?','Yüzüne ne yapmış', 'İsmi yazmasa tanımadım' gibi yorumlar yapıldı.