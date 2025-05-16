MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Göksel'in son hali şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Dursun Zaman, Baksana Talihe, Sen Orda Yoksun ve Denize Bıraksam gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Göksel şimdilerde değişimiyle gündemde. Ünlü ismin son paylaştığı kareyi görenler Göksel'i tanıyamadı. Sosyal medyada 'fazla estetik' yorumları yapıldı.

Göksel'in son hali şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı
Öznur Yaslı İkier

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Göksel; özel hayatı, yeni imajı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her paylaşımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son haliyle gündem oldu. At çiftliğine giden Göksel'in buradan paylaştığı kareye kimse inanamadı.

göksel

Göksel'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismi ise görenler tanıyamadı.

GÖKSEL 2

YORUM YAĞDI

Göksel için sosyal medyada; 'Göksel nerede?','Yüzüne ne yapmış', 'İsmi yazmasa tanımadım' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En zor veda! Daha 45 yaşındaydı... Ablasını son yolculuğuna uğurluyor En zor veda! Daha 45 yaşındaydı... Ablasını son yolculuğuna uğurluyor
Tahliye edilmişti! Hastaneye yatırıldıTahliye edilmişti! Hastaneye yatırıldı

Anahtar Kelimeler:
Göksel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rama'nın Meloni'yi görünce yaptığı çok konuşulur

Rama'nın Meloni'yi görünce yaptığı çok konuşulur

Atama kriterleri ve yaş sınırı değişti! Memur olmak isteyenler dikkat!

Atama kriterleri ve yaş sınırı değişti! Memur olmak isteyenler dikkat!

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

Simgeleri mavi takke! FETÖ ve Adnan Oktar sonrası sırada Süleymancılar var

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

Mouhinho'ya veda... Fenerbahçe'de yeni sezonda Zidane dönemi!

Mouhinho'ya veda... Fenerbahçe'de yeni sezonda Zidane dönemi!

Kerem Aktürkoğlu isyan etti! TFF'ye seslendi...

Kerem Aktürkoğlu isyan etti! TFF'ye seslendi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.