Gonca Vuslateri AJET'e isyan etti! Milli Ampute Futbol Takımı'na verilen yanıta "Pes" diyerek isyan etti

"Canım Ailem", "Yalan Dünya", ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi yapımlarla tanınan Gonca Vuslateri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda şahit olduklarıyla deliye döndü.

Şimdilerde Leyla dizisinde rol alan oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AJET'e isyan ederek şunları yazdı:

ÇALIŞAN DA ŞOKE OLDU

"Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan tuhaf elemanınız Milli Ampute Futbol Takımı oyuncularının da aralarında bulunduğu bilet işlem sırasında koltuk değnekli gelen yolcuya 245 dk önce gelseydiniz veremem tekerlekli sandalye, yürüyeceksiniz' diyor... Pes!"

Müşteri Hzimetleri'ni arayan Gonca Vuslateri "Şikayetim için form doldurmam gerekiyormuş. Elbette yapacağım. Çok güzel ilgilendi bir arkadaş sağ olsun. Şoke oldu kendisi. Hatta bir aşamaya kadar başka bir yere şikayeti dile getirmek için "ünlü" biri olduğumu söylediğimi ve bunu söylememin altındaki sebebin biraz da "memleketi tanıyor" olmaktan kaynaklandığını söyleyince gülüştük. Ben de rahat rahat utandım çok şükür." dedi.



"BUNA KÜFÜR EDİLİR NORMALDE AMA..."

Yaşananlara tepkisiz kalmayan oyuncu devamında da şunları yazdı:

"Şimdi kalan; formu doldurup kısa süre içinde dönüş yapmaları ve Allah bu ülkedeki engelli vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Engelli olduğun için kendine de engel oluyormuş muamelesi ediyorlar insanlara. Yahu adam gelmiş, check-in yapılmış, tekerlekli sandalye talep ediyor. Tekerlekli sandalye oradaki görevli kadının yanında 'duruyor!' Engelli vatandaşa bunun iznini 45 dk önce almalıydınız yürümelisiniz diyorsunuz. Buna küfür edilir normalde ama o da benim "engelim" nedense."