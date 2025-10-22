Gonca Vuslateri çocuğu olunca Cihangir'i terk etti! "Bahçemde tilki, sansar" deyip taşındığı semti açıkladı

MYNET DETAY- 2024'ün mart ayında Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı ise aynı yıl nisan ayında kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

"İnsanın evladından öğreneceği çok şey. Evlat insanı terbiye eder. Kendindeki yanlışları görürsün. Hepimizin için bir şans" diyen oyuncu kızı için çok sevdiği Cihangir'i de terk etti.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, "Taşındım Sarıyer'e ormanlara gittim. Bahçemde kuduz, tilki, sansar... Gittim ben gittim çocuğu ormanda yetiştiriyorum ben" dedi.

Oyuncu devamında "Az yeşillik çok kaldırım bina değil de daha çok ormanlı bir yere geçtik iyi geldi. Bahçeyle uğraşıyorum ben. Çocuk için önemli lüks bir tanım olmasın ama kendi ekonomik durumumla ilgili böyle ağaçla toprakla vakit geçirebileceği şeyleri isterim" dedi.