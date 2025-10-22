MAGAZİN

Gonca Vuslateri çocuğu olunca Cihangir'i terk etti! "Bahçemde tilki, sansar" deyip taşındığı semti açıkladı

Geçtiğimiz yıl kızı Asya'yı dünyaya getiren Gonca Vuslateri, çocuğu için İstanbul'un göbeği Cihangir'den ayrıldı. Oyuncu artık Sarıyer'de doğayla iç içe yaşıyor.

Gonca Vuslateri çocuğu olunca Cihangir'i terk etti! "Bahçemde tilki, sansar" deyip taşındığı semti açıkladı

MYNET DETAY- 2024'ün mart ayında Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı ise aynı yıl nisan ayında kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

"İnsanın evladından öğreneceği çok şey. Evlat insanı terbiye eder. Kendindeki yanlışları görürsün. Hepimizin için bir şans" diyen oyuncu kızı için çok sevdiği Cihangir'i de terk etti.

Gonca Vuslateri çocuğu olunca Cihangir i terk etti! "Bahçemde tilki, sansar" deyip taşındığı semti açıkladı 1

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, "Taşındım Sarıyer'e ormanlara gittim. Bahçemde kuduz, tilki, sansar... Gittim ben gittim çocuğu ormanda yetiştiriyorum ben" dedi.

Gonca Vuslateri çocuğu olunca Cihangir i terk etti! "Bahçemde tilki, sansar" deyip taşındığı semti açıkladı 2

Oyuncu devamında "Az yeşillik çok kaldırım bina değil de daha çok ormanlı bir yere geçtik iyi geldi. Bahçeyle uğraşıyorum ben. Çocuk için önemli lüks bir tanım olmasın ama kendi ekonomik durumumla ilgili böyle ağaçla toprakla vakit geçirebileceği şeyleri isterim" dedi.

Gonca Vuslateri çocuğu olunca Cihangir i terk etti! "Bahçemde tilki, sansar" deyip taşındığı semti açıkladı 3

Gonca Vuslateri
