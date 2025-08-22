MAGAZİN

Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler inanamadı

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde 'Nur Yıldız' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını sarıya boyatan ünlü ismin yeni halini görenler çok şaşırdı.

Öznur Yaslı İkier

Yalan Dünya, Gönül İşleri, Anne, Bambaşka Biri ve son olarak da Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde rol alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Siyah saçlarını sarıya boyatan ünlü isim yeni görüntüsü hakkında “Bir deneyeyim dedim, kırka geliyoruz şurda bir senemiz kaldı. Alışılmışın dışına bir kere çıkılır işte” diye konuştu.

Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'ne yapsa yakışıyor', 'çok güzel olmuş' diyende oldu 'eski haline dön' diyende...

