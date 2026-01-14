MAGAZİN

Gonca Vuslateri imaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde rol alan ancak dizisi apar topar final yapan Gonca Vuslateri şimdilerde yeni proje hazırlığında. Gonca Vuslateri yeni proje öncesi imaj değişikliğine gitti ve saçlarını sarıya boyattı.

Öznur Yaslı İkier

Anne, Bambaşka Biri ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi birçok başarılı projede rol alan Gonca Vuslateri'nin dizisi apar topar final yapmıştı.

Vuslateri, SkyFilms’in yeni komedi filmi Başıbozuklar için anlaşma sağladı. Gani Müjde'nin imza attığı Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği filmi Hakan Algül yönetecek.

Şimdilerde yeni proje hazırlığında olan Vuslateri yeni proje öncesi imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir koyu renk saçlarıyla tanınan Vuslateri, bu kez tercihini sarı tonlarından yana kullanarak dikkat çekici bir değişime imza attı.

Yeni stilini sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu paylaşımına; "Merhaba sarışın" notunu düştü.

Ünlü ismin son hali takipçilerinden tam not aldı. Vuslateri'ye; 'harika görünüyor', 'muhteşem', 'saçlar olay' şeklinde yorumlar yapıldı.

