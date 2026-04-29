Gönül Dağı için karar verildi! Veda tarihi belli oldu

“Gönül Dağı” dizisi 7. sezonunda da TRT1‘de seyirci karşısına çıkacak. Ferhat Esşsiz‘in yapımcılığını üstlendiği dizi 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı 220. bölümüyle sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan 215. bölümünde ASELSAN özel bölümü yayınlanacak. Sefer ve Selami’nin yaptıkları bağışın ardından, Gedelli’den ASELSAN yolculuğuna çıkıyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Gedelli’de beklenmedik bir soğuk hava yaşanır. Kasabalı, Ciritçi’den yardım ister. Amcaoğulları, roket çalışması için rapor hazırlamak zorundadır. Bu yüzden kasabalıya yardım edemezler. Cemile, Selma ve Asuman, kasabalının mahsullerini don vurmasın diye bir icat yapmaya karar verir.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kızlar, ilk icatlarını yapabilecek midir? Çetin ve Esra balayına gider. Balayı sırasında arabaları arıza yapar. Çiftin başına neler gelecektir? Taylan, annesine karşı mesafelidir. İpek, kendisini affettirebilecek midir? Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi...