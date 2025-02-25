Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali gala tarzıyla olay oldu! Belden aşağısı hiç beğenilmedi

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali daha sonra Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat vermişti.

Güzel oyuncu bu dizideki karakteri sayesinde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü' almıştı. Ünlü isim şimdi de başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'Harman Yeri' dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak dizi için gala düzenlendi. Gülsim Ali galaya siyah ve lacivert tonlarda kabarık bir elbise ile katıldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin özel tasarım elbisesi pek beğenilmedi. Sosyal medyada; 'belden aşağısı olmamış', 'hiç yakışmamış', 'elbisenin formu güzel değil' gibi yorumlar yapıldı.