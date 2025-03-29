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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kapak kızı oldu! Dergi pozu çok beğenildi

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile büyük beğeni toplayan Gülsim Ali şimdilerde Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı 'Harman Yeri' dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gülsim Ali şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismim pozuna beğeni yağdı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kapak kızı oldu! Dergi pozu çok beğenildi
Öznur Yaslı İkier

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali daha sonra Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat vermişti.

Gülsim Ali, bu dizideki karakteri sayesinde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü' almıştı.

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Ünlü oyuncu şimdilerde Berk Oktay ile başrolünü paylaşacağı Harman Yeri' dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Yeni projesi heyecanla beklenen Gülsim Ali bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

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KAPAK KIZI OLDU

Gülsim Ali'nin kapak kızı olduğu dergi pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'yine harika görünüyorsun', 'harika bir çekim olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Gülsim Ali gönül dağı
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