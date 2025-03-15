Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper minisi elbisesiyle peş peşe poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali daha sonra Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat vermişti.

Güzel oyuncu bu dizideki karakteri sayesinde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü' almıştı. Ünlü isim şimdilerde başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'Harman Yeri' dizisi ile adından söz ettiriyor.

Yeni projeleri ve katıldığı davetlerle sık sık bahsettiğimiz Gülsim Ali son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

Beyaz mini bir gömlek, üzerine yeşil tonlarında saten detaylı bir elbise giyen Gülsim Ali bu kareleriyle beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede yorum yağdı. Gülsim Ali'ye; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.