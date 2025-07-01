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Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni adresi belli oldu!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk'un yeni adresi belli oldu. Cindoruk, yönetmen koltuğuna Hakan Algül’ün oturacağı Sancak Medya imzalı Temiz Para dizisinin kadrosuna katıldı.

Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni adresi belli oldu!
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve hikayesiyle dikkat çeken Gönül Dağı dizisinde Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk'un yeni projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erdal Cindoruk, “Temiz Para”nın Halil’i oldu. Yönetmen koltuğuna Hakan Algül’ün oturacağı Sancak Medya imzalı dizide Fatih’in yanında çalıştığı, sessiz ve güçlü bir mafya babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk un yeni adresi belli oldu! 1

Resul Ertaş, Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın yazdığı dizide Safa Sarı “Soner”, Ümit Beste Kargın “Başak”, Damla Sönmez “Hande”, Saygın Soysal “Fatih”, Özge Özder “Aslı Tan” ve “Özlem Tokaslan “Ayla”ya hayat verecek.

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gönül dağı
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