Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni adresi belli oldu!

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve hikayesiyle dikkat çeken Gönül Dağı dizisinde Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk'un yeni projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erdal Cindoruk, “Temiz Para”nın Halil’i oldu. Yönetmen koltuğuna Hakan Algül’ün oturacağı Sancak Medya imzalı dizide Fatih’in yanında çalıştığı, sessiz ve güçlü bir mafya babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Resul Ertaş, Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın yazdığı dizide Safa Sarı “Soner”, Ümit Beste Kargın “Başak”, Damla Sönmez “Hande”, Saygın Soysal “Fatih”, Özge Özder “Aslı Tan” ve “Özlem Tokaslan “Ayla”ya hayat verecek.