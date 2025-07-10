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Gönül Dağı'nın Ramazan'ıydı! Cihat Süvarioğlu'nun yeni adresi belli oldu

Beş sezon boyunca Gönül Dağı dizisinde başrolde yer alan Cihat Süvarioğlu'nun yeni adresi belli oldu. Süvarioğlu Ay Yapım'ın iddialı dizisiyle anlaşmaya vardı.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ıydı! Cihat Süvarioğlu'nun yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

TRT 1’in cumartesi akşamlarına damga vuran sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezona önemli bir değişiklikle girecek. Beş sezon boyunca dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, sezon sonunda projeye veda etti.

Cihat Süvarioğlu projeden ayrılır ayrılmaz birçok teklif aldı. Kulislerden sızan bilgilere göre Süvarioğlu’nun yeni adresi “Sevdiğim Sensin” oldu.

Gönül Dağı nın Ramazan ıydı! Cihat Süvarioğlu nun yeni adresi belli oldu 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşim Aslan’ın yazdığı, Gökçen Usta’nın yöneteceği dizide Cihat Süvarioğlu “Tahir” rolüne hayat verecek.

Aytaç Şaşmaz'ın 'Erkan', Helin Kandemir’in 'Rojda', Hüseyin Avni Danyal’ın 'Esat' rolüne hayat vereceği dizinin çekimleri Ağrı’da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cihat Süvarioğlu gönül dağı
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