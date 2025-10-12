MAGAZİN

Gönül Dağı'nın Taylan'ı Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük sevgilisini paylaştı

Bülent Şakrak yeni aşkı Duygu Arabacıoğlu ile paylaşım yaparak aşkını ilan etmişti. Ceyda Düvenci ile boşanmasından sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şakrak aşka geldi.

Kubra Akalın

Gönül Dağı dizisinde Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan’ı canlandırmaya başlayan Bülent Şakrak aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra Burcu Kirman ile aşk yaşayan oyuncu bu ilişkide aradığını bulamadı.

Kısa bir süre sonra ünlü oyuncuDuygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile aşk pozlarını zaman zaman paylaşıyor.

Gönül Dağı nın Taylan ı Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük sevgilisini paylaştı 1

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Bülent Şakrak, sevgilisini öptüğü anları da sosyal medyadan paylaştı.

Çiftin mutluluk pozuna binlerce beğeni ve "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak
