MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Gönül Dağı yeni sezon kadrosu büyüyor! Sercan Badur da dahil oldu

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yönetmen koltuğuna Ozan Uzunoğlu otururken, kadroya Sercan Badur da katıldı.

Gönül Dağı yeni sezon kadrosu büyüyor! Sercan Badur da dahil oldu
Kubra Akalın

TRT 1’in uzun soluklu yapımı Gönül Dağı, kaostan uzak, sıcacık aile hikâyesiyle izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken önemli gelişmeler peş peşe geldi.

Geçtiğimiz haftalarda dizinin yönetmen koltuğunda değişiklik yaşandı. 6. sezonda diziyi Ozan Uzunoğlu yönetecek. Ayrıca yeni sezonda birkaç oyuncu da kadroya dahil oldu.

Son gelen bilgiye göre başarılı oyuncu Sercan Badur, Gönül Dağı ekibine katıldı. Badur, dizide Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya’nın oğlu “Çetin” karakterine hayat verecek.

Gönül Dağı yeni sezon kadrosu büyüyor! Sercan Badur da dahil oldu 1

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gönül Dağı, yeni sezonuyla 6 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sibel Kekilli "Türkiye’ye dönmek istiyorum" dediği iddiasıyla gündemde! İlk paylaşım geldiSibel Kekilli "Türkiye’ye dönmek istiyorum" dediği iddiasıyla gündemde! İlk paylaşım geldi
Bir haftada 2.5 kilo verdi! İşte yaptığı diyet...Bir haftada 2.5 kilo verdi! İşte yaptığı diyet...

Anahtar Kelimeler:
gönül dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Cinsiyet değiştirmişti! "Çukur dizisinde çok yakışıklı adamdın" yorumuna patladı

Cinsiyet değiştirmişti! "Çukur dizisinde çok yakışıklı adamdın" yorumuna patladı

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.