Gönül Dağı yeni sezon kadrosu büyüyor! Sercan Badur da dahil oldu

TRT 1’in uzun soluklu yapımı Gönül Dağı, kaostan uzak, sıcacık aile hikâyesiyle izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken önemli gelişmeler peş peşe geldi.

Geçtiğimiz haftalarda dizinin yönetmen koltuğunda değişiklik yaşandı. 6. sezonda diziyi Ozan Uzunoğlu yönetecek. Ayrıca yeni sezonda birkaç oyuncu da kadroya dahil oldu.

Son gelen bilgiye göre başarılı oyuncu Sercan Badur, Gönül Dağı ekibine katıldı. Badur, dizide Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya’nın oğlu “Çetin” karakterine hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gönül Dağı, yeni sezonuyla 6 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.