Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg'dan acı haber! 39 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü dizi Gossip Girl'ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti. Henüz 39 yaşında olan genç oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER

Son aylarda sosyal medya paylaşımlarında belirgin kilo kaybı dikkat çeken Michelle Trachtenberg, son kutladığı doğum gününde sosyal medyada '39 ve harika hissediyorum' notunu paylaşmıştı.

Ünlü oyuncunun ani vefatı sevenlerini üzerken neden vefat ettiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

MİCHELLE TRACHTENBERG?

1985 yılında New York’ta doğan Trachtenberg, üç yaşında reklam filmlerinde oyunculuğa başladı. Çocukluk döneminde “The Adventures of Pete & Pete” dizisinde Nona F. Mecklenberg karakterini canlandırdı. Daha sonra “Harriet the Spy” filminde başrol oynadı ve “Buffy the Vampire Slayer” dizisinde Dawn Summers karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Trachtenberg, “Gossip Girl” dizisindeki Georgina Sparks rolüyle de televizyon dünyasında kendine kalıcı bir yer edindi.

2021 yılında Trachtenberg, “Buffy” dizisinin yaratıcısı Joss Whedon hakkında bazı taciz iddialarında bulunmuş ve sette yalnız bırakılmaması için özel bir kural konulduğunu açıklamıştı. Whedon ise bu iddiaları reddetmişti.