MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! "Ben tüp bebek tedavisi görüyorum"

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! "Ben tüp bebek tedavisi görüyorum"

Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında uyuşturucu suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi. Dilan Polat ve videodaki diğer kişiler ifadeleri sonrası bırakıldı. "Ben tüp bebek tedavisi görüyorum" diyen Dilan Polat ifadesinde ne dedi.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! "Ben tüp bebek tedavisi görüyorum"

Sosyal medyada Dilan Polat'ın yayınladığı bir video tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında uyuşturucu suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

POLAT ÇİFTİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kişiler hakkında savcılıkça ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

Ekran görüntüsü 2025-03-02 075029

Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dilan Polat yine paylaşımıyla başını yaktı! Polat ailesine uyuşturucu soruşturması Dilan Polat yine paylaşımıyla başını yaktı! Polat ailesine uyuşturucu soruşturması

image (54)

POLAT AİLESİNİN AVUKATI AÇIKLADI

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı ev araması sonrası bir suç unsuru tespit edilmediğini açıkladı. Dilan ve Engin Polat ifadelerinin ardından serbest kaldı.
image (55)

Dilan Polat'ın gözaltı sonrası ifadesi de ortaya çıktı. Ekol Tv'de yer alan habere göre; Polat ifadesinde "Bu videoda kimse kalkamıyor derken ben herkesin yorgun olduğundan bahsediyordum. Çünkü eşimin kardeşi Kürşat Polat o anda yine videoda görünen o masayı temizliyordu, biz de o masa da bir süre sonra kahvaltı edecektik. Bu video içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur" dedi.

"PSİKİYATRİK TEDAVİ AMAÇLI İLAÇ KULLANIYORUM"

"Ben tüp bebek tedavisi görüyorum, iki çocuklu bir anneyim" diyen Polat ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Kızım 14 yaşında ve bu süreçte büyük bir psikolojik zedelenme yaşadı. 2023 Kasım ayından itibaren cezaevi süreciyle beraber bende psikolojik olarak tedaviye başladım. Psikiyatrik tedavi amaçlı kullanılan bazı ilaçları kullanıyorum. Bu yüzden bu süreçte hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım, kullanmam da mümkün değildir."

Dilan Polat ve Engin Polat kan ve idrar örnekleri de verdi.

DİLAN POLAT'IN UYUŞTURUCU ALDIĞI İDDİA EDİLEN VİDEO

Videoda, soruşturma konu kişiler birlikte görünürken, Dilan Polat'ın konuşmaları duyuluyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylüyor, Erdoğan, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını veriyor. Bu sırada Alper Kürşat ise sephayı siliyor. Engin Polat ise koltukta sıkıntılı bir şekilde yer alıyor.

Ekran görüntüsü 2025-03-02 080551

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır
Mynet'in Sesi
Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldiGünlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi
Zorla birlikte oldu! "Rezil bir sahne! Leş gibi..."Zorla birlikte oldu! "Rezil bir sahne! Leş gibi..."
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 19 yorum
vay be. Sürate bakınız.
merak etmeyin dakkasında serbest bırakırlar. Adalet bunlara işlemiyor
Bu kadar sosyal medya paylaşımları yüzünden başına bunlar geliyor ama akıllanmadığı için devam ediyor. kısır bir döngü oldu bunlar hayatımızda. Şaşırmadım açıkçası
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!

CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Ünlü restoran zincirinde veri ihlali yaşandı

Ünlü restoran zincirinde veri ihlali yaşandı

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.