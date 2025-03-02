Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! "Ben tüp bebek tedavisi görüyorum"

Sosyal medyada Dilan Polat'ın yayınladığı bir video tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında uyuşturucu suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

POLAT ÇİFTİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kişiler hakkında savcılıkça ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat sabaha karşı gözaltına alındı.

Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

POLAT AİLESİNİN AVUKATI AÇIKLADI

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı ev araması sonrası bir suç unsuru tespit edilmediğini açıkladı. Dilan ve Engin Polat ifadelerinin ardından serbest kaldı.



Dilan Polat'ın gözaltı sonrası ifadesi de ortaya çıktı. Ekol Tv'de yer alan habere göre; Polat ifadesinde "Bu videoda kimse kalkamıyor derken ben herkesin yorgun olduğundan bahsediyordum. Çünkü eşimin kardeşi Kürşat Polat o anda yine videoda görünen o masayı temizliyordu, biz de o masa da bir süre sonra kahvaltı edecektik. Bu video içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur" dedi.

"PSİKİYATRİK TEDAVİ AMAÇLI İLAÇ KULLANIYORUM"

"Ben tüp bebek tedavisi görüyorum, iki çocuklu bir anneyim" diyen Polat ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Kızım 14 yaşında ve bu süreçte büyük bir psikolojik zedelenme yaşadı. 2023 Kasım ayından itibaren cezaevi süreciyle beraber bende psikolojik olarak tedaviye başladım. Psikiyatrik tedavi amaçlı kullanılan bazı ilaçları kullanıyorum. Bu yüzden bu süreçte hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım, kullanmam da mümkün değildir."

Dilan Polat ve Engin Polat kan ve idrar örnekleri de verdi.

DİLAN POLAT'IN UYUŞTURUCU ALDIĞI İDDİA EDİLEN VİDEO

Videoda, soruşturma konu kişiler birlikte görünürken, Dilan Polat'ın konuşmaları duyuluyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylüyor, Erdoğan, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını veriyor. Bu sırada Alper Kürşat ise sephayı siliyor. Engin Polat ise koltukta sıkıntılı bir şekilde yer alıyor.