Gözaltına alındığı söylenmişti! Wanda Nara'nın son hamlesi şaşırttı! Aşkını yeniden ilan etti

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı evlilik resmi olarak sona eren Wanda Nara magazin manşetlerinden bir an olsun düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi ile kızları için bir kriz daha yaşamıştı. Bu olay sonrası Wanda Nara'nın gözaltına alındığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

Wanda Nara'dan şaşırtan bir hamle daha geldi. Nara, boşanma sürecinin ardından kendisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamış ancak çift kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu.

AŞKINI YENİDEN İLAN ETTİ

Wanda Nara, tekrar L-Gante ile barışma kararı aldı. Instagram hesabından paylaşım yapan Nara, aşkını tekrar ilan etti.