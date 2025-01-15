Gözler Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'i ararken genç oyuncu dikkat çekti! Bedia Ener'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları dizilerinde rol alan Bedia Ener hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ayşen İnci, Halil Ergün, Volkan Severcan ve Ayten Uncuoğlu gibi ünlü oyuncular törende hazır bulunurken gözler Yaprak Dökümü'ndeki rol arkadaşları olan Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'i aradı. Sosyal medyada paylaşım yapmayan Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'e bu konuda eleştiriler yapılırken bir isim dikkat çekti.

Bedia Ener’in cenazesine katılan Helin Kandemir, “Hepimiz çok üzgünüz!” dedi. Cenaze boyunca gözyaşlarını tutamayan genç oyuncu sosyal medyada da gündem oldu.



Helin Kandemir için "Bedia Ener'in diğer rol arkadaşları cenazeye katılmazken bu kız katılmış helal", "Aferin saygılı kızmış", "Bu kızı seviyorum çok saygılı" yorumları yapıldı.

Helin Kandemir Duy Beni dizisinde Bedia Ener ile birlikte rol almıştı. (Görüntüler: Magazinburada)