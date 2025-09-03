Gözleri Karadeniz 1. bölüm yayınlandı! Sosyal medyada yorum yağdı: Çok sıkıcı...

Gözleri Karadeniz ilk bölümü ekrana geldi. Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan Gözleri Karadeniz dizisinin konusu, oyuncuları merak edildi.

Öte yandan dizinin ilk bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın partner uyumu beğenilse de diziye dair olumsuz yorumlar da çoktu. Seyircilerden "Yakında yayın hayatı biter", "Çok sıkıcı", "Çok sıkıcıydı heyecan yoktu sarmadı", "Şiveler başarısız, konu sıkıcı" yorumları geldi.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil, geçmişine dair tüm sırları bir anda önünde bulur: O, Türkiye'nin en kudretli ailesi Maçari'lerin kayıp varisidir.

Annesi bildiği kadının ölümüyle sarsılan Azil, gerçeğin izini sürerek İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar. Kader onu hem kardeşiyle bir hesaplaşmaya hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürükler. İçinden çıkılması güç entrikalar, ihanetler bu dünyada Azil'in sınavı yalnızca güçle değil, vicdanla da olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.