MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Gözleri Karadeniz 1. bölüm yayınlandı! Sosyal medyada yorum yağdı: Çok sıkıcı...

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı Gözleri Karadeniz ilk bölümü 2 Eylül akşamı ekrana geldi. Başroller uyumlu bulunurken dizinin konusu ise 'sıkıcı' olarak değerlendirildi.

Gözleri Karadeniz 1. bölüm yayınlandı! Sosyal medyada yorum yağdı: Çok sıkıcı...

Gözleri Karadeniz ilk bölümü ekrana geldi. Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan Gözleri Karadeniz dizisinin konusu, oyuncuları merak edildi.

Öte yandan dizinin ilk bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın partner uyumu beğenilse de diziye dair olumsuz yorumlar da çoktu. Seyircilerden "Yakında yayın hayatı biter", "Çok sıkıcı", "Çok sıkıcıydı heyecan yoktu sarmadı", "Şiveler başarısız, konu sıkıcı" yorumları geldi.

Gözleri Karadeniz 1. bölüm yayınlandı! Sosyal medyada yorum yağdı: Çok sıkıcı... 1

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil, geçmişine dair tüm sırları bir anda önünde bulur: O, Türkiye'nin en kudretli ailesi Maçari'lerin kayıp varisidir.

Gözleri Karadeniz 1. bölüm yayınlandı! Sosyal medyada yorum yağdı: Çok sıkıcı... 2

Annesi bildiği kadının ölümüyle sarsılan Azil, gerçeğin izini sürerek İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar. Kader onu hem kardeşiyle bir hesaplaşmaya hem de yüreğini yakan imkânsız bir aşka sürükler. İçinden çıkılması güç entrikalar, ihanetler bu dünyada Azil'in sınavı yalnızca güçle değil, vicdanla da olacaktır.

Gözleri Karadeniz 1. bölüm yayınlandı! Sosyal medyada yorum yağdı: Çok sıkıcı... 3

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

Mynet Anket Gözleri Karadeniz dizisini nasıl buldunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Çok sıkıcı, heyecan yoktu.
Başrol oyuncuları uyumlu ama dizi sıkıcı.
İlk bölüm fena değildi, devamını merak ediyorum.
Harika bir dizi, çok beğendim!
Bu anket 10 saat 51 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fikret Orman ve Güzide Duran kimseyi umursamadı! Fikret Orman ve Güzide Duran kimseyi umursamadı!
Uzak Şehir'in rakibi belli oldu! Sosyal medyayı ikiye böldüUzak Şehir'in rakibi belli oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü
Anahtar Kelimeler:
Özge Yağız Gözleri Karadeniz dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Günler kala son kararını verdi

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Günler kala son kararını verdi

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.